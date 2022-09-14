Заммэра Сергунина: В Москве пройдет крупный конкурс для IT-специалистов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице начался прием заявок IT-специалистов на участие в ежегодном конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в среду, 14 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор 10 задач. Одна из них связана с развитием сети городских постаматов. Участникам предстоит создать сервис, который будет определять оптимальные места для их установки, — заявила она.

По словам Сергуниной, конкурс проводится с 2019 года. За это время он объединил уже более 11 тысяч IT-специалистов практически из всех регионов России и еще из 30 стран. Принять участие в проекте могут специалисты старше 18 лет.

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В этом году организаторы изменили количество призовых мест с одного до трех в рамках каждой задачи, а также в два раза увеличили общий премиальный фонд — до 20 миллионов рублей. Авторы лучших проектов смогут продолжить взаимодействие с заказчиками и найти реальное применение своим продуктам.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что в прошлом году одна из команд создала рекомендательную систему для столичного бизнеса на основе технологии искусственного интеллекта. Ее включили в стартап-навигатор Москвы Startup Guide.

Накануне Сергунина сообщила, что в столице стартовал прием заявок от компаний и индивидуальных предпринимателей на участие в еще шести международных отраслевых выставках этого года.

Так, пищевые предприятия покажут свою продукцию на FoodExpo во Вьетнаме в ноябре, а в Индии пройдет профильная выставка Film Bazaar для кинематографических и анимационных студий.