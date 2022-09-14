Захарова заявила, что проект по гарантиям безопасности Украины «испепелит» Запад

Фото: МИД РФ

Выдвинутый офисом президента Украины Владимира Зеленского проект о гарантиях безопасности страны «испепелит» страны Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 14 сентября.

— Поставить под тотальную зависимость западные страны, обязуя их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму, — это испепелить их. Представляете, предлагается это сделать государствам, которые сейчас думают, как им пережить зиму. Барабанная дробь: мы говорим о развитых странах, — сказала она.

Дипломат добавила, что нынешняя ситуация в Европе была вызвана руководством США. По ее словам, Вашингтон начал диктовать европейцам, как жить, и это привело Евросоюз в упадок. Подписание же проекта станет «страшной кабалой», которая настигнет страны, решившие стать гарантами безопасности Украины, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что офис президента Украины опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Так, договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду и ряд других стран.