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Детская поликлиника откроется в районе Кунцево

Лейла Алиева
Город
Детская поликлиника откроется в районе Кунцево
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40А Карта всех событий

В столичном районе Кунцево введут в эксплуатацию детскую поликлинику. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Специалисты комитета выдали документацию, без которой невозможно начать эксплуатацию объекта капитального строительства. Разрешение подтверждает, что поликлиника построена и может быть поставлена на кадастровый учет. Ранее Мосгосстройнадзор провел итоговую проверку, по результатам которой было оформлено заключение о соответствии возведенного здания утвержденному проекту и техническим регламентам, — рассказал он.

Медицинское учреждение на 320 посещений построено за счет средств городского бюджета и расположено по адресу улица Академика Павлова, дом 40а.

В четырехэтажном здании площадью 5,3 тысячи квадратных метров построили раздельный вход — дети с симптомами инфекционных заболеваний смогут попасть в поликлинику через специальный приемно-смотровой бокс.

Кроме того, в поликлинике есть зоны функциональной диагностики и реабилитации. Также специалисты оборудовали здесь игровые зоны и предусмотрели систему навигации, благодаря которой можно оперативно сориентироваться и попасть к нужному врачу, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна детская поликлиника появилась недавно в Войковском районе столицы. Уточняется, что в здании оборудуют фильтр-бокс, зону дежурного врача и кафе, а также оснастят кабинеты современным оборудованием.

Район Кунцево Дети Больницы
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