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Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Перово

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Перово
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева рассказала о согласовании проекта возведения дома по реновации на Перовской улице. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Яковлева уточнила, что это будет односекционное здание сложной многоугольной формы, рассчитанное на 120 квартир. Сообщается, что внутреннюю отделку в них выполнят в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства Москвы. Также в здании установят три лифта различной грузоподъемности.

На территории возле дома будет создана доступная среда для маломобильных граждан, в том числе специальные парковочные места. Помимо этого, во дворе также установят скамейки, указатели, фонари, оборудуют игровую площадку для детей.

— В части благоустройства и озеленения на участке строительства высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и установят малые архитектурные формы, — передает слова Яковлевой официальный сайт мэра Москвы.

13 сентября сообщалось, что до конца 2022 года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров.

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