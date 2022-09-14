Эксперт предложил меры для безопасного альпинизма

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Для безопасного восхождения необходимо учитывать не только квалификацию гида, но и уровень подготовки туристов. Такое заявление сделал руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов.

Он отметил, что уровень безопасности при подобных восхождениях нужно повышать.

— Пока нет учебных заведений, которые были бы аккредитованы для обучения инструкторов. Существующие нормативные документы пока никак не фиксируют уровень подготовки туристов, вся ответственность перекладывается на компанию. Еще важно классифицировать маршруты, чтобы учитывать уровень подготовки туристов и гидов, — пояснил он в комментарии ИА «НСН».

По его словам, все перечисленные предложения будут направлены в Ростуризм.

Ранее сообщалось, что количество погибших при восхождении на камчатский вулкан Ключевская сопка выросло до девяти человек, передает Nation News. Троих человек удалось спасти.

7 сентября суд арестовал директора турфирмы по делу о гибели девяти туристов на Камчатке.