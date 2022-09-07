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Суд арестовал директора турфирмы по делу о гибели девяти туристов на Камчатке

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал директора турфирмы по делу о гибели девяти туристов на Камчатке
Фото: shutterstock

Суд арестовал директора турфирмы «Экстрим тайм» по делу о гибели девяти человек на Ключевской сопке на Камчатке. Об этом стало известно в среду, 7 сентября.

Руководитель фирмы пробудет в СИЗО два месяца, сообщил ТАСС.

Директора туристического агентства задержали 6 сентября, во вторник. Позже Следственный комитет опубликовал кадры операции.

Судить мужчину будут из-за трагедии, которая произошла на Камчатке 2 сентября. По данным следствия, группа из 10 туристов в сопровождении двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская сопка с высоты в 3 300 метров. На следующий день один из альпинистов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4 200 метров пятеро туристов сорвались и погибли. Позже число жертв возросло до девяти человек.

Троих удалось спасти, они доставлены в медицинское учреждение.

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