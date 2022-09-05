Число погибших туристов на Камчатке увеличилось до девяти человек

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Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, возросло до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская сопка, что на территории Усть-Камчатского района Камчатского края, группы туристов, прибывших из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 метров не менее пяти альпинистов погибли, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что позже стало известно о смерти еще четырех туристов.

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».