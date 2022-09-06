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Опубликованы кадры задержания главы турфирмы после гибели туристов на Камчатке

Анастасия Колоскова
Происшествия
Опубликованы кадры задержания главы турфирмы после гибели туристов на Камчатке
Фото: shutterstock

Появилось видео задержания руководителя туристической фирмы после трагического инцидента на Ключевской сопке. Кадры во вторник, 6 сентября, опубликовал Следственный комитет России.

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело возбудили в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Руководителя фирмы задержали в Новосибирске. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

— В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проведен комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм», — говорится в сообщении СК РФ.

Видео: пресс-служба Следственного комитета

До этого в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае сообщили, что выжившие на вулкане Ключевская сопка туристы были эвакуированы вертолетом с места происшествия.

Вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Далее туристов направят в Петропавловск. Планируется, что туда их доставят бортом территориального центра медицины катастроф.

До этого сообщалось о гибели пяти из 12 членов туристического отряда на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число туристов, которые погибли на Камчатке, возросло до девяти человек. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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