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Спасатели эвакуировали выживших на Ключевской сопке туристов вертолетом

Александр Афонин
Общество
Спасатели эвакуировали выживших на Ключевской сопке туристов вертолетом
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Выжившие на вулкане Ключевская сопка туристы были эвакуированы вертолетом с места происшествия. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

— Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что далее туристов направят в Петропавловск. Планируется, что туда их доставят бортом территориального центра медицины катастроф, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что спасатели добрались до туристов, группа которых пострадала в результате восхождения на Ключевскую сопку. По информации Цод, первая группа специалистов добралась до отметки 3300 метров к домику вулканологов и осмотрела пострадавших.

Накануне стало известно, что число туристов, которые погибли на Камчатке, возросло до девяти человек. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Камчатский край Спасатели Эвакуация
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