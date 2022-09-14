Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выдачу прав и регистрацию автомобилей приостановили в Москве из-за технического сбоя

Александр Афонин
Город
Выдачу прав и регистрацию автомобилей приостановили в Москве из-за технического сбоя
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столичных подразделениях ГИБДД временно приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции Москвы.

— Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты заняты устранением сбоя системы. Остальные процедуры, которые не задействуют информационные ресурсы, продолжат осуществляться в штатном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал «Вечерней Москве», что у подержанного автомобиля должны быть паспорт и свидетельство о регистрации прошлого владельца, а сделку нужно подтвердить договором купли-продажи. При этом важно, чтобы вся информация в документах совпадала с автомобилем и его компонентами, иначе машину не зарегистрируют в ГИБДД.

Автомобили ГИБДД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте