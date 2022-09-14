Выдачу прав и регистрацию автомобилей приостановили в Москве из-за технического сбоя

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В столичных подразделениях ГИБДД временно приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции Москвы.

— Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты заняты устранением сбоя системы. Остальные процедуры, которые не задействуют информационные ресурсы, продолжат осуществляться в штатном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал «Вечерней Москве», что у подержанного автомобиля должны быть паспорт и свидетельство о регистрации прошлого владельца, а сделку нужно подтвердить договором купли-продажи. При этом важно, чтобы вся информация в документах совпадала с автомобилем и его компонентами, иначе машину не зарегистрируют в ГИБДД.