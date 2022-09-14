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Полицейские задержали наркоторговца-перекупщика в Подмосковье

Степан Жирнов
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Полицейские задержали наркоторговца-перекупщика в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Подольск, Загородная улица Карта всех событий

В подмосковном Подольске полицейские задержали наркоторговца-перекупщика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 14 сентября.

По ее словам, 42-летнего ранее судимого мужчину задержали около одного из домов на улице Загородной по подозрению в попытке продать наркотики.

Мужчину обыскали и нашли у него пакет, в котором лежало 100 свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что это героин.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанный рассказал, что купил наркотик через тайник-закладку и собирался перепродать их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемый на данный момент заключен под стражу.

Другую партию героина изъяли сотрудники ДПС у водителя на трассе в Подмосковье. Сотрудники полиции изъяли более двух килограммов наркотиков.

Подмосковье Московская область МВД Подольск Наркотики
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