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Глава ЕК: Европа будет вводить санкции, пока экономика России не «будет разорвана»

Александр Афонин
В мире
Глава ЕК: Европа будет вводить санкции, пока экономика России не «будет разорвана»
Фото: flickr/european_parliament

Санкции Евросоюза в отношении России останутся в силе до тех пор, пока ее экономика не «будет разорвана». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 14 сентября.

— Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины, — сказала она.

В ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге глава ЕК добавила, что Евросоюз планирует значительно увеличить импорт электричества с Украины. Уточняется, что решение будет принято в обмен на упрощение доступа к единому рынку сообщества и отмену роуминга для украинских операторов связи.

Кроме того, Еврокомиссия предложила меры поддержки по борьбе с ростом цен на электричество. По словам главы ЕК, для этих целей будет выделено 140 миллиардов евро. Также ЕК готовит предложение по ограничению цен на газ. Фон дер Ляйен отметила, что итоговая стоимость будет зависеть от уровня отношений со страной-поставщиком, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что европейские государства не смогли прийти к единому мнению о потолке цен на российский газ, так как понимают, что подобная мера сильно по ним ударит. Вполне возможно, что потолок будет введен, но только после отопительного сезона. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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