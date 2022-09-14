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Терапевт Ярцева рассказала, к чему приводит отказ от кофе

Иссалина Аюпова

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Общество
Терапевт Ярцева рассказала, к чему приводит отказ от кофе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кофе — напиток не для укрепления здоровья человека, а лишь приятный бонус с психологической точки зрения. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как избавиться от кофеиновой зависимости и есть ли плюсы в отказе от ароматного напитка.

Как рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, любая зависимость — нездоровая история. Если человек каждый день пьет кофе и не представляет утра без этого напитка, это свидетельствует о зависимости.

— Чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию организма, поэтому не рекомендуется пить его очень часто, — объяснила Ярцева.

Терапевт поделилась, что напиток противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, аллергиями и высыпаниями на коже, высоким и нестабильным давлением.

— Исключить кофе из рациона рекомендуется пожилым людям, потому что они не способны осознать, насколько обезвожен их организм, — добавила врач.

Однако Ярцева заметила, что зависимость от кофе нельзя устранить в один момент, так как это может спровоцировать новую зависимость. По ее словам, рекомендуется устранять зависимость от кофе маленькими шагами:

  • нормализовать режим сна;
  • увеличить уровень физической активности;
  • работать со стрессом;
  • следить за рационом питания.

Терапевт также отметила, что кофе сам по себе не самый вредный напиток, однако чрезмерное употребление приводит к нарушениям работы организма. Среди плюсов отказа от кофе собеседница «ВМ» выделила:

  • уменьшение нагрузки на почки;
  • стабилизация работы органов;
  • нормализация водного баланса и давления.

Также диетолог рассказала, почему кофеин провоцирует головную боль. По ее словам, мочегонный эффект, который оказывает напиток, может стать предвестником недомоганий.

Здоровье Врачи польза и вред Кофе Напитки
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