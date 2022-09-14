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Эксперт дал советы, как сделать эффективным дистанционное обучение

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы, как сделать эффективным дистанционное обучение
Фото: Unsplash

Владелец сервиса помощи в учебе для студентов Александр Ветров рассказал, как успешно пройти дистанционное обучение.

Во-первых, необходимо организовать рабочее место. Оно должно быть комфортным для обучения. Необходимо позаботиться о том, чтобы не отвлекал посторонний шум со стороны домочадцев или от телевизора. Также стоит отключить социальные сети на время лекции либо перевести гаджеты в бесшумный режим.

Эксперт советует применить правило «пяти минут».

— Даже если вам не хочется садиться за учебу, убедите себя сделать это всего на пять минут, а потом — отдохнуть. Обычно за это время организм втягивается и вовлекается в задание, поэтому нам начинает хотеться довести дело до конца. Кроме отдыха, стимулом может стать перекус или какое-то любимое занятие. Главное — уметь договориться с самим собой, — пояснил он в комментарии ФАН.

Кроме того, должен быть стимул для обучения. Также стоит купить яркие тетрадки и канцелярские предметы.

Какие гаджеты помогают вовлекать учеников в изучение материала и какие сервисы и технологии помогают преподавателям организовывать процесс обучения — в материале «Вечерней Москвы».

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