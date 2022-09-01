Технологии в помощь образованию: 5 инструментов для тех, кто учится и учит

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Хорошее образование сегодня невозможно без технологий. Технологичный подход к обучению важен как для учащихся, так и для их преподавателей. Геймификация, онлайн-обучение и новые девайсы уже не модные понятия, а необходимость для современного и качественного образования. Какие гаджеты помогают вовлекать учеников в изучение материала и какие сервисы и технологии помогают преподавателям организовывать процесс обучения — в материале «Вечерней Москвы».

Для учеников

Колонка с Алисой

Благодаря специальным навыкам станция с Алисой помогает учиться школьникам. Например, в ней есть образовательные игры, а также обучающие блоки. Алиса разбирается в школьной программе.

Голосовой помощник может:

разобрать слово по составу или объяснить падежи;

решить примеры по арифметике, рассчитать проценты или налоги;

ответить на вопросы по окружающему миру или помочь разобраться с основами живой природы;

прочитать вслух книгу, чтобы подготовиться к уроку литературы;

помочь написать сочинение (Алиса может найти в интернете ответы на вопросы по русской литературе).

Свободное время можно будет потратить на любимое хобби. Например, в станции с Алисой можно включить обучающие игры: «Икс на игрек» — для изучения таблицы умножения; «Космос для всех», чтобы познавать космос, или «Физика вокруг» с базовыми знаниями физики в формате квеста.

Наушники с шумоподавлением

На уровень концентрации и внимания влияет уровень окружающего шума. Способность усваивать информацию и быстро ее запоминать снижается, если человек находится в шумном помещении. Для того чтобы продуктивно заниматься вне зависимости от места, подойдут беспроводные наушники с шумоподавлением.

Это полезный аксессуар для тех, кто учится онлайн. Это важно не только для детей, но и для родителей. Долгие дистанционные занятия ребенка могут также мешать сосредоточиться и взрослым. Поэтому покупка беспроводных наушников с микрофоном, которые подключаются к телефону или ноутбуку, будет хорошим решением.

Хорошее соотношение цены и качества у наушников Xiaomi Redmi AirDots 3. Девайс совмещает качество звука и низкий уровень искажений и шумов. У модели есть сенсорное управление, а также пауза в воспроизведении, когда владелец снимает наушники.

Для учителей

sBoard

Это онлайн-доска для совместной работы, которой часто пользуются репетиторы. sBoard появилась в 2020 году, в самом начале пандемии, чтобы помочь репетиторам перенести занятия в онлайн. Сегодня сервисом пользуется уже более 100 000 человек. А кроме репетиторов, к доске подключились фрилансеры, малый бизнес и даже крупные компании с тысячами сотрудников.

В sBoard есть все для дистанционного обучения: рисование, геометрические фигуры, стрелки, стикеры и добавление текста. На доске можно рисовать чертежи, визуализировать идеи, создавать презентации или оставлять заметки. Также на платформе можно вести как школьное и вузовское, так и корпоративное обучение. Одновременно в sBoard может работать неограниченное количество пользователей. Поэтому доска подходит как начинающим репетиторам с несколькими учениками, так и преподавателям вузов, для которых важны большие аудитории.

VR- и AR-тренажеры

Технологии VR и AR полезны для обучения во многих областях — от геометрии до медицины. Благодаря технологиям виртуальной реальности можно стать участником событий не выходя из класса. С помощью VR можно безопасно проводить эксперименты по химии в виртуальной лаборатории, учиться проводить операции или визуализировать работу предприятия.

AR — это дополненная реальность, с помощью которой можно добавить цифровые объекты в нашу повседневную реальность. Например, так можно изучать геометрию с большей наглядностью. Технология позволяет отрисовывать на физических объектах 3D‑модели фигур. Так гораздо удобнее, ведь, делая расчет с трехмерными фигурами в тетради, ученик получает меньше представления о том, как наука работает в прикладном виде. Также AR может пригодиться в изучении астрономии. Используя технологию, намного проще представить себе звездное небо и понять, как устроены системы и галактики.

Чат-боты

В процесс обучения уже интегрировано множество цифровых инструментов — от электронных дневников до видеоконференций. Чат-боты — еще одна технология, которая может принести пользу преподавателям. Например, с помощью бота можно проводить опросы среди учеников и устраивать тесты.

С помощью чат-ботов можно сделать уроки интерактивными. А главное, написать чат-бот можно без знания языка программирования. Для этого есть специальные конструкторы, например Manybot. Это бесплатный сервис с русскоязычным интерфейсом для создания ботов в Telegram. Собрать бот можно без особых навыков: нужно просто следовать инструкции, которую предлагает сервис. Выполняя простые команды, преподаватель сможет быстро создать свой чат-бот и таким образом наладить интерактивное общение с классом.

Технологии обогащают процесс обучения для учеников и упрощают его для преподавателей. Интерактивность, геймификация, помощь гаджетов и сервисов делают образование нагляднее и мотивируют учащихся.