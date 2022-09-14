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«Ничего не предвещало беды»: отец Бузовой рассказал об отношениях дочери с Давой

Лейла Алиева
Общество
«Ничего не предвещало беды»: отец Бузовой рассказал об отношениях дочери с Давой
Фото: YouTube / Начало

Отношения телеведущей и певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой) продолжались около года, но внезапно все разрушилось из-за громкого скандала.

По словам отца артистки Игоря Дмитриевича, он даже не мог предположить, что такой добродушный парень, как Дава, может обидеть его дочь.

— Поначалу искренним человеком показался. Просил у меня руку и сердце дочери. И вроде все нормально, ничего не предвещало беды. Такой молодой, искренний, ответственный. Но опять прошла любовь — завяли помидоры. И снова все не слава богу, — отметил он.

Блогер часто устраивал Бузовой свидания, дарил подарки и даже посвятил возлюбленной песню. Однако позже телеведущая заявила, что парень оскорблял ее, поднимал руку и изменял. В свою очередь Манукян назвал обвинения ложными и заявил, что расстались они из-за разных характеров, пишет StarHit.

Медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у поющей телеведущей Ольги Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще.

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