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Москва выставила на торги два павильона под открытие кафе в районах Перово и Бескудниковский

Александр Афонин
Город
Москва выставила на торги два павильона под открытие кафе в районах Перово и Бескудниковский
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Москва выставила на городские торги два нестационарных объекта под открытие кафе в районах Перово и Бескудниковский. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 14 сентября.

— Нестационарные торговые объекты — готовое бизнес-решение для начинающих и опытных предпринимателей. Их реализуют на столичных аукционах: Москва выставляет на торги права на ведение торговой деятельности в общественных пространствах города, — сказал он.

В Бескудниковском предприниматели смогут открыть пункт быстрого питания навынос. Площадь объекта составила 19,2 квадратного метра. В Перове победитель торгов сможет возвести павильон площадью 150 квадратных метров. Уточняется, что 60 из них следует отдать под устройство летней веранды.

Заявку на участие в аукционе можно отправить до 23 сентября. Сами торги пройдут 28 сентября в электронном формате. Они состоятся на торговой площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что началась заявочная кампания на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Новомосковском административных округах. Всего представлено пять лотов в населенных пунктах Новофедоровское и Первомайское.

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