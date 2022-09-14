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Девочку, которая несколько дней была заперта в квартире с телами родителей, отдадут под опеку сестры

Степан Жирнов
Происшествия
Девочку, которая несколько дней была заперта в квартире с телами родителей, отдадут под опеку сестры
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Шестилетнюю девочку, которая провела несколько дней в квартире с телами умерших родителей в Раменском, отдадут под опеку старшей сестре. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в среду, 14 сентября.

По ее словам, сейчас решаются юридические вопросы по данной инициативе. Делается все возможное для того, чтобы передать ребенка родственнице как можно скорее.

Также Мишонова отметила, что девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе и психологическая.

Сейчас ребенок находится в больнице, врачи сообщили, что она чувствует себя хорошо.

В загадочном деле разбираются следователи. Детский омбудсмен Мишонова сообщила в Telegram-канале «Осторожно, дети!», что продолжает следить за ситуацией.

Девочку обнаружили в квартире с телами своих родителей во вторник, 13 сентября. Ребенок был взаперти несколько дней, ее госпитализировали с признаками обезвоживания.

На телах погибших не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

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