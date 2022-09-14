Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичную коммунальную технику подготовили к зимнему периоду

Александр Афонин
Город
Столичную коммунальную технику подготовили к зимнему периоду
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Специалисты завершили подготовительные работы автомобильных баз коммунальной техники города. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 14 сентября.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий, — сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, прошла подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Они разместятся возле объектов транспортной инфраструктуры перед началом похолодания, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне Петр Бирюков сообщил, что более тысячи зданий в Москве уже подключили к системам отопления по заявкам социальных учреждений. Уточняется, что система теплоснабжения города уже полностью готова к новому отопительному сезону.

Петр Бирюков Москва Зима подготовка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте