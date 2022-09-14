Столичную коммунальную технику подготовили к зимнему периоду

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Специалисты завершили подготовительные работы автомобильных баз коммунальной техники города. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 14 сентября.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий, — сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, прошла подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Они разместятся возле объектов транспортной инфраструктуры перед началом похолодания, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне Петр Бирюков сообщил, что более тысячи зданий в Москве уже подключили к системам отопления по заявкам социальных учреждений. Уточняется, что система теплоснабжения города уже полностью готова к новому отопительному сезону.