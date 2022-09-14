Около 150 тысяч «квадратов» жилья построят по реновации в Ярославском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Красная Сосна Карта всех событий

В Ярославском районе столицы планируется строительство порядка 150 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил в среду, 14 сентября, руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На территории площадью более семи гектаров, расположенной вдоль улицы Красная Сосна, предусмотрено возведение по программе реновации порядка 150 тысяч квадратных метров современного жилья. Это позволит обеспечить новыми комфортными квартирами около пяти тысяч москвичей, — сказал он.

Уточняется, что новостройки появятся в рамках проекта комплексного развития бывшей производственной территории «Северянин». В процессе работ специалисты обустроят научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила о согласовании проекта возведения дома по программе реновации на Перовской улице. Это будет односекционное здание сложной многоугольной формы, рассчитанное на 120 квартир.