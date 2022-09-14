Территорию общего пользования освободили в столичном Люблине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижние Поля, с35 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили факт самозахвата территории в столичном районе Люблино. На площади более 140 квадратных метров находились самовольные постройки и ограждение. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Участок площадью 144 квадратных метра был незаконно огорожен забором протяженностью 32 метра. На территории был организован склад и размещен нелегальный навес. Документы на право пользования данной территорией не выдавались, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что на данный момент специалисты уже демонтировали самострой и ограждение. По его словам, на месте незаконно возведенного склада была размещена парковка для автомобилей.

Отмечается, что всего с начала текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы специалистами было демонтировано более 200 незаконных строений. Общая площадь выявленных объектов превысила 22 тысячи квадратных метров.