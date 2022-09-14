Народный календарь. Чего нельзя делать 17 сентября, в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

17 сентября Православная церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В этот день запрещается пренебрежительно относиться к огню.
Если появились небольшие возгорания, не следует тушить их водой, а лучше для этого использовать молоко. При этом свечи можно погасить вручную, но нельзя плевать или дуть на них. В противном случае можно привлечь к себе в жилище темные силы, которые будут преследовать на протяжении нескольких лет.
Кроме того, нельзя выяснять отношения, обижаться, использовать нецензурную брань и повышать голос. Также запрещается употреблять спиртные напитки, ходить в лес и в гости.
Приметы погоды
Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
После дождя земля быстро подсохла — жди затяжного ненастья.
Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.
Филин громко ухает или заяц забежал в деревню — к пожару.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Праздники
17 сентября в России отмечается Международный день сока, а также во всем мире празднуется Всемирный день безопасности пациентов.
Именины отмечают: Александр, Афанасий, Василий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.