Рафик Загрутдинов: Дворец спорта на территории ТПУ «Некрасовка» введут в начале 2023 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля Карта всех событий

Строительная готовность Дворца спорта на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» составляет 80 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 14 сентября.

— Дворец спорта на территории ТПУ «Некрасовка», самый масштабный спортивный объект района, обретает свой облик. В активной стадии — работы по устройству чистовой отделки. Продолжается монтаж технологического оборудования в зоне ледовой арены, ведутся работы по благоустройству территории, — сказал он.

На данный момент специалисты завершили работы по устройству несущих и ограждающих конструкций, кровли, а также черновые отделочные работы. По окончании строительства в спорткомплексе начнется учебно-тренировочный процесс, а также будут проводиться соревнования районного и межрайонного уровня. Сдать объект планируется в начала 2023 года.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты заканчивают работы в рамках благоустройства многофункциональной общественной зоны, которая войдет в состав ТПУ «Некрасовка». В рамках работ обустроят холмы и дорожно-тропиночные сети.