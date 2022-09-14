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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве Ледового дворца в районе Ясенево

Лейла Алиева
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве Ледового дворца в районе Ясенево
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

В столичном районе Ясенево специалисты построят Ледовый дворец. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ледовый дворец в районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской построят в 2024 году. Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания, — рассказал он.

По словам заммэра, строительная готовность здания составляет 45 процентов. В рамках проведенных работ специалисты установили монолитные конструкции подземной и надземной частей. Также выполнены каменная кладка стен и перегородок подземного этажа, монтаж лифтового оборудования.

В настоящее время в здании идут монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, устройство фасадов, а также на 70 процентов завершено устройство кровли. Ледовый дворец будет включать в себя демонстрационную и тренировочную арены, восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур с ваннами, два тренажерных зала, залы для хореографии и акробатики.

Еще один спортивный объект появится на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». В данный момент строительная готовность Дворца спорта оценивается на 80 процентов.

Строительство ледовый дворец Район Ясенево
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