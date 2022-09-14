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Песков: Киев сохранил ориентир на вступление в НАТО

Евгений Жуков
В мире
Песков: Киев сохранил ориентир на вступление в НАТО
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рекомендации касательно гарантий безопасности для Украины, заявил, что угроза для России все еще есть по причине сохранившегося желания киевского режима вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

— То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, — сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков спрогнозировал реакцию Кремля, если документ будет подписан именно в таком виде, назвав оценку руководства страны в этом случае «негативной».

Накануне сообщалось, что офис президента Украины опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Так, договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду и ряд других стран. Соглашение, как предполагается, подпишут украинская сторона и страны-гаранты.

Кроме того, официальный Киев требует разработать список мер, в том числе и военного характера, которые будут незамедлительно исполнены другими государствами в случае атаки третьей стороны на республику.

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