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Астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия
Фото: shutterstock

Период ретроградного Меркурия традиционно ассоциируется с неприятностями, задержками и разочарованием. Астролог, психолог Анна Гусева рассказала, в какие даты сентября 2022 года нужно соблюдать особую осторожность.

Так, 16 сентября возможны конфликты с рабочими партнерами, а также проблемы в общении с родственниками. В этот день не стоит подписывать важные документы, давать обещания, ходить на свидания. 18 сентября — напряженный день. Солнце соединяется с Плутоном, что дает силы изменить жизнь в выбранном заранее направлении. Соединение Меркурия и Юпитера может вызвать ложную эйфорию. 23 сентября возможна путаница в делах, могут обостриться проблемы со здоровьем, а 24 сентября все неудачи будут связаны с любовными делами.

Анна Гусева добавила, что 28 сентября не стоит совершать спонтанные поступки, передает Life.ru.

До этого астролог Оксана Мазитова отмечала, что из-за ретроградного движения Меркурия с 10 сентября до 2 октября стоит быть осторожным. В этих условиях велик риск проявить невнимательность. Как следствие, это может привести к ошибкам в документах и излишней придирчивости со стороны руководства, передает ФАН.

Ведический астролог Светлана Кройцер в беседе с «Вечерней Москвой» дала объяснение понятию «ретроградный Меркурий», а также рассказала, каким знакам зодиака он принесет благополучие.

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