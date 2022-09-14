Минобороны: Российская армия за сутки уничтожила украинский Ми-8 и четыре беспилотника

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Украинский вертолет Ми-8 с диверсантами был ликвидирован истребителями ВКС России в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду, 14 сентября.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту, — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации на Украине удалось уничтожить 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса. Также российская армия ликвидировала почти пять тысяч танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ сообщили о том, что за сутки украинская армия потеряла более 800 человек после ударов российской авиации. Уточняется, что были поражены пункты временной дислокации бригад около Славянска, Константиновки, Артемовска, Курдюмовки, Березнеговатого, в районе Мураховки Николаевской области и Балабина Запорожской области, а также у Харькова.