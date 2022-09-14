Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Российская армия за сутки уничтожила украинский Ми-8 и четыре беспилотника

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российская армия за сутки уничтожила украинский Ми-8 и четыре беспилотника
Фото: depositphotos

Украинский вертолет Ми-8 с диверсантами был ликвидирован истребителями ВКС России в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду, 14 сентября.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту, — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации на Украине удалось уничтожить 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса. Также российская армия ликвидировала почти пять тысяч танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ сообщили о том, что за сутки украинская армия потеряла более 800 человек после ударов российской авиации. Уточняется, что были поражены пункты временной дислокации бригад около Славянска, Константиновки, Артемовска, Курдюмовки, Березнеговатого, в районе Мураховки Николаевской области и Балабина Запорожской области, а также у Харькова.

Украина Армия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте