«Классная тема»: телеканал «Россия» и VК сделали шоу, где участвуют педагоги

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия» при поддержке VК провели всероссийский отбор участников для нового телевизионного шоу «Классная тема». Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Данный проект, стартовавший по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, призван представить самых ярких, современных и амбициозных педагогов, чтобы поднять престиж одной из важнейших профессий.

Известно, что два педагога из столицы стали полуфиналистами проекта «Классная тема». 24 сентября 2022 года в официальной группе в VК, посвященной шоу, начнется голосование. Сообщается, что по итогам голосования будут выбраны семь педагогов, которые примут участие в проекте.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольска Павел Красновид назвал качества, которые необходимы каждому учителю. Среди них отзывчивость, эмпатия, а также способность быть одновременно интересным и требовательным по отношению к ученикам. Педагог должен быть психологом, чтобы подобрать к каждому ребенку индивидуальный подход.