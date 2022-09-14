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Торговец мефедроном задержан на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
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Торговец мефедроном задержан на северо-востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Торговца мефедроном задержали на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 14 сентября.

По ее словам, в полицию поступила информация о мужчине, который может быть причастен к продаже наркотиков. В результате оперативно-розыскных действий на Бескудниковском бульваре задержали 25-летнего подозреваемого. При досмотре у него в сумке нашли девять свертков с неизвестным веществом общей массой свыше 40 граммов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Сотрудники полиции осмотрели также подъезды домов в данном районе и обнаружили тайники с еще шестью такими же свертками, общей массой свыше 26 граммов.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — это наркотик мефедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Оперативники обыскали квартиру подозреваемого и обнаружили еще несколько подозрительных свертков. Обнаруженное вещество отправлено на экспертизу.

Задержанный по данному делу на данный момент находится под стражей.

Другого наркоторговца задержали 14 сентября в Подмосковье. Полицейские изъяли у мужчины 100 свертков с героином.

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