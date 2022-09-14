Врач Абакумов напомнил о многообразии постковидных синдромов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врач-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о постковидных синдромах.

Как отметил эксперт, постковидные симптомы — это те, что настигают пациентов во время или после COVID-19 и длятся до 12 недель. Чаще всего при них возникают поражения кожи: например, так называемые ковидные пальцы, когда стопы и пальцы краснеют и опухают, покрываясь волдырями.

Но такие симптомы через две недели начинают купироваться и скоро вовсе исчезают. Через месяц после заражения может появиться сыпь, реже всего встречается возникновение волдырей.

Почти в половине случаев у пациентов начинается выпадение волос с различной интенсивностью. По словам врача, это явление временное, через некоторое время рост волос возобновится.

Действует коронавирусная инфекция и на слух. Вирус мешает работе клеток внутреннего уха, что приводит к шуму в ушах, а в ряде случаев — к утрате слуха, передает издание «Вести Подмосковья».

Российские медики зарегистрировали 51 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за последние сутки. Госпитализация потребовалась 4481 человеку с подтвержденным COVID-19, передает Nation News.

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.