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Приметы и советы

Врач Абакумов напомнил о многообразии постковидных синдромов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Абакумов напомнил о многообразии постковидных синдромов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врач-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о постковидных синдромах.

Как отметил эксперт, постковидные симптомы — это те, что настигают пациентов во время или после COVID-19 и длятся до 12 недель. Чаще всего при них возникают поражения кожи: например, так называемые ковидные пальцы, когда стопы и пальцы краснеют и опухают, покрываясь волдырями.

Но такие симптомы через две недели начинают купироваться и скоро вовсе исчезают. Через месяц после заражения может появиться сыпь, реже всего встречается возникновение волдырей.

Почти в половине случаев у пациентов начинается выпадение волос с различной интенсивностью. По словам врача, это явление временное, через некоторое время рост волос возобновится.

Действует коронавирусная инфекция и на слух. Вирус мешает работе клеток внутреннего уха, что приводит к шуму в ушах, а в ряде случаев — к утрате слуха, передает издание «Вести Подмосковья».

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