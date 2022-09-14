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Место высадки пассажиров автобусов перенесли на Болотной площади

Георгий Соланович
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Место высадки пассажиров автобусов перенесли на Болотной площади
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Серафимовича, 2 Карта всех событий

Высадка пассажиров автобусов № 297 и с920 на конечной «Болотная площадь» будет осуществляться на новой остановке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 14 сентября.

— На конечной «Болотная площадь» для маршрутов 297 и с920 высадка теперь на новой остановке. После высадки у автобусов — технологическая стоянка для повышения регулярности движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Место высадки пассажиров автобусов перенесли на Болотной площади Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

11 сентября сообщалось, что завершается строительство здания конечной станции наземного общественного транспорта в составе транспортно-пересадочного узла «Озерная». Работы выполнены на 90 процентов.

В новом здании станции сотрудники смогут отдохнуть, также там предусмотрено санитарно-бытовое обслуживание. В здании разместятся станционные службы, они будут устранять неисправности подвижного состава. Кроме здания конечной станции автобусов, завершается строительство диспетчерского пункта ГУП «Мосгортранс».

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