В Госдуму внесли проект о 20-кратном росте штрафов за переход ЖД-путей в неположенном месте

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мособлдума внесла в Госдуму законопроект об увеличении размера штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленных местах с 100 до 2 тысяч рублей.

— Предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение правил путем внесения изменения в части 5 статьи 11.1 («Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах») КоАП РФ, увеличив размер административного штрафа с 100 рублей до 2 тысяч рублей в отношении виновных лиц за нарушение правил, — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, сумма действующего штрафа слишком мала и «не приводит к ожидаемому результату», отмечается на сайте Госдумы.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в сентябре в России вступил в силу ряд новых законов. Например, в сентябре начнет свою работу закон о защите персональных данных.

Согласно ему, покупатель имеет право отказать в предоставлении личной информации при оформлении услуг. При этом поставщик обязан выполнить свою работу независимо от выбора клиента.