Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуму внесли проект о 20-кратном росте штрафов за переход ЖД-путей в неположенном месте

Елена Самойлова
Политика
В Госдуму внесли проект о 20-кратном росте штрафов за переход ЖД-путей в неположенном месте
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мособлдума внесла в Госдуму законопроект об увеличении размера штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленных местах с 100 до 2 тысяч рублей.

— Предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение правил путем внесения изменения в части 5 статьи 11.1 («Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах») КоАП РФ, увеличив размер административного штрафа с 100 рублей до 2 тысяч рублей в отношении виновных лиц за нарушение правил, — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, сумма действующего штрафа слишком мала и «не приводит к ожидаемому результату», отмечается на сайте Госдумы.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в сентябре в России вступил в силу ряд новых законов. Например, в сентябре начнет свою работу закон о защите персональных данных.

Согласно ему, покупатель имеет право отказать в предоставлении личной информации при оформлении услуг. При этом поставщик обязан выполнить свою работу независимо от выбора клиента.

Госдума Мособлдума Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте