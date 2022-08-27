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Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре

Александр Афонин
Общество
Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре
Фото: Пресс-служба Госдумы

В сентябре этого года в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту, — сказал он.

Политик добавил, что в сентябре начнет свою работу закон о защите персональных данных. Согласно ему, покупатель имеет право отказать в предоставлении личной информации при оформлении услуг. При этом поставщик обязан выполнить свою работу независимо от выбора клиента. За нарушение закона будет грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Кроме того, будет обязательным установка российского магазина приложений на новые смартфоны, а любая реклама в интернете должна иметь соответствующую маркировку. Также с осени вводится право бесплатного двухразового питания в образовательных учреждениях для детей с инвалидностью, отметил Володин в своем Telegram-канале.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что в Министерство труда и социальной защиты России поступило предложение сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Он отметил, что этот день зачастую проходит тяжело для многих граждан.

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