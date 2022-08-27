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В Госдуме выступили с инициативой сделать 1 сентября выходным днем

Александр Афонин
Общество
В Госдуме выступили с инициативой сделать 1 сентября выходным днем
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Министерство труда и социальной защиты России поступило предложение сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением сделать 1 сентября выходным днем, — сказал он.

Парламентарий отметил, что День знаний зачастую проходит тяжело для многих граждан. Родителям нужно успеть собрать ребенка в школу, доехать до работы, а после отметить праздник.

Депутат выразил мнение, что государство должно поощрять желание россиян уделить дополнительное внимание своим детям. По его словам, введение выходного 1 сентября позволит простимулировать родителей провести больше времени с ребенком и укрепит традиционные ценности, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натальи Наумовой, как правильно настроить будущего первоклассника на учебу, чтобы не отбить у него желание учиться. Прежде всего, по словам психолога, ребенку нельзя рассказывать о личном негативном школьном опыте, даже если он был.

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