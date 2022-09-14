Новые приподнятые платформы для трамваев появились в центре Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Новые платформы построили во время благоустройства Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской улиц и улицы Даниловский Вал. Теперь из трамвая можно выходить не на дорогу, а на безопасную остановку. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В проекты благоустройства улиц мы закладываем самые современные тенденции. Это позволило на 25 трамвайных остановках на четырех улицах обустроить новые приподнятые платформы. Они позволяют повысить безопасность и удобны для всех пассажиров, включая маломобильных — платформы расположены на одном уровне с полом вагона, — рассказал глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как отмечается, трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 уже останавливаются в новых местах. На Новокузнецкой улице обустроили три остановки «венского» типа, на этих участках дорога для автомобилей поднимается на уровень тротуара, таким образом создаются приподнятые платформы.

В целях безопасности были расширены тротуары на трамвайных остановках на Дубининской, Новокузнецкой улицах и Даниловском Валу — теперь водители не смогут обогнать трамвай, когда из него выходят пассажиры, говорится в Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что высадка пассажиров автобусов № 297 и с920 на конечной «Болотная площадь» будет осуществляться на новой остановке.