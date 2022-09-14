Армения запросила военную помощь у ОДКБ

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Власти Армении запросили у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь для восстановления территориальной целостности страны. Об сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в среду, 14 сентября.

— Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны, — заявил премьер.

Он отметил, что ОДКБ уже запустила процесс, который должен завершиться конкретными решениями. По словам Пашиняна, участники заседания Совета организации зафиксировали факт вторжения азербайджанской армии на территорию Армении, передает ТАСС.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Совет ОДКБ на внеочередной онлайн-сессии принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном.