Страны ОДКБ договорились направить в Армению миссию во главе с генсеком организации

Фото: МИД РФ

Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередной онлайн-сессии во вторник, 13 сентября, принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

По результатам поездки делегация оценит сложившуюся обстановку и подготовит обстоятельного доклада главам государств ОДКБ на очередной сессии, посвященной ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу секретариата организации.

Помимо этого, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

В свою очередь президент России Владимир Путин проинформировал участников встречи о дополнительных практических шагах Москвы, которые направлены на деэскалацию возникшей напряженности на границе Армении и Азербайджана.

Накануне ОДКБ назвала произошедшее ночью на границе Армении и Азербайджана неприемлемым и призвала стороны урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическим путем.