ОДКБ призвала власти Армении и Азербайджана к дипломатическому урегулированию конфликта

Фото: Пресс-служба Госдумы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвала произошедшее на границе Армении и Азербайджана неприемлемым и призвала стороны урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем. Об этом сообщили в пресс-службе Секретариата ОДКБ во вторник, 13 сентября.

— Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организация высоко оценила действия России в процессе урегулирования ситуации. Кроме того, на фоне обращения правительства Армении ОДКБ намерена начать реализацию работы по задействованию механизмов, необходимых для урегулирования конфликта, передает пресс-служба.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Армения и Азербайджан не первый год имеют друг к другу территориальные претензии. Пока они не подпишут мирный договор, стычки между странами будут продолжаться. Кроме того, конфликт ставит в неудобное положение Россию.