Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ОДКБ призвала власти Армении и Азербайджана к дипломатическому урегулированию конфликта

Александр Афонин
В мире
ОДКБ призвала власти Армении и Азербайджана к дипломатическому урегулированию конфликта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвала произошедшее на границе Армении и Азербайджана неприемлемым и призвала стороны урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем. Об этом сообщили в пресс-службе Секретариата ОДКБ во вторник, 13 сентября.

— Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организация высоко оценила действия России в процессе урегулирования ситуации. Кроме того, на фоне обращения правительства Армении ОДКБ намерена начать реализацию работы по задействованию механизмов, необходимых для урегулирования конфликта, передает пресс-служба.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Армения и Азербайджан не первый год имеют друг к другу территориальные претензии. Пока они не подпишут мирный договор, стычки между странами будут продолжаться. Кроме того, конфликт ставит в неудобное положение Россию.

Военные конфликты Армения Нагорный Карабах
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте