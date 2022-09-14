Трамваи ряда маршрутов в Москве начали останавливаться в новых местах

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 на улицах Новокузнецкая, Кожевническая, Дубининская и Даниловский Вал начали останавливаться в новых местах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 14 сентября.

— Изменения по остановкам: «Вишняковский переулок» в сторону метро «Павелецкая» — теперь за перекрестком. «Кожевническая улица» в сторону метро «Пролетарская» — теперь за перекрестком, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

«Зацепская площадь» получила название «Павелецкий вокзал», платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям. «Малый Строченовский переулок» объединена с остановкой «Стремянный переулок», остановка в сторону центра теперь расположена вместе с остановкой из центра.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что остановки «Жуков проезд» и «1-й Павловский переулок» в сторону центра теперь располагаются за перекрестком, станция «Завод имени Владимира Ильича» была объединена с «Дубининской улицей, 57», остановку «Улица Даниловский Вал» перенесли ближе к больнице, а платформы «Серпуховской Заставы» расположили после трамвайного перекрестка и сгруппировали по направлениям.

До этого сообщалось, что на улицах Новокузнецкая, Кожевническая, Дубининская и Даниловский Вал построили новые платформы для трамваев.