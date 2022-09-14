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Мишустин: Запад не смог «выключить» Россию из глобальной экономики

Георгий Соланович
Экономика
Мишустин: Запад не смог «выключить» Россию из глобальной экономики
Фото: Пресс-служба Госдумы

Странам Запада не удалось «выключить» Россию из глобальной экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 14 сентября.

— Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах, — сказал председатель правительства.

Он отметил, что санкции преследовали две цели: дестабилизировать финансовую систему страны и ослабить ее потенциал. Тем не менее оперативные меры правительства не дали планам Запада осуществиться, подчеркнул премьер.

Власти, считает он, смогли поддержать наиболее уязвимые категории бизнеса и граждан. Динамика ВВП и инвестиций в России лучше ожиданий, инфляция снижается, уровень безработицы держится на минимуме, а потребительский спрос медленно повышается.

Данные тенденции необходимо укрепить, они легли в основу прогноза социально-экономического развития страны, на базе которого подготавливается проект федерального бюджета РФ на следующие три года, передает слова Мишустина ТАСС.

До этого Мишустин сообщил, что финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе Фонда национального благосостояния, электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования.

Он отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября.

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