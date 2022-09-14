Краснокнижную цаплю заметили в Серебряном Бору в Москве

Редкий вид цапли, занесенный в Красную книгу, впервые за долгий период времени заметили в Серебряном Бору в СЗАО. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 14 сентября.
— Краснокнижную птицу впервые за долгое время зафиксировали в Серебряном Бору. Ранее серую цаплю отмечали пролетающей над природно-историческим парком «Битцевский лес» и заказником «Зеленоградский», — говорится в сообщении.
Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувший вид. При этом цапли относятся к категории перелетных птиц и на зимовку отправляются в Африку.
Однако они также могут остаться зимовать на привычных природных территориях, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого в природно-историческом парке «Измайлово» зафиксировали вид краснокнижной ласки. В Красную книгу животное занесено под третьей категорией редкости.
Ласка дважды в год меняет окраску шубки, что позволяет ей маскироваться и оставаться незамеченной. В теплое время года она имеет коричневый окрас, а зимой — белоснежный.