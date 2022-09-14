Мосжилинспекция помогла женщине бесплатно заменить кран на стояке

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Сотрудники Мосжилинспекции помогли жительнице Вешняков бесплатно заменить кран на стояке горячей воды и опломбировать водосчетчик. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 14 сентября.

Женщина сообщила, что из-за неисправности оборудования в санитарно-техническом шкафу у нее появилась течь. При этом управляющая организация отказала ей в бесплатной замене крана.

Они также предупредили женщину, что в случае проведения работ хозяйке придется также за свой счет вызвать мастера для опломбировки водосчетчика, поскольку при ремонте пломба будет сорвана.

Инспекторы указали представителям организации, что они неверно истолковали нормы законодательства, а также нарушили права женщины. Они также потребовали организацию устранить все неполадки, что и было исполнено.

До этого Мосжилинспекция сообщила, что управляющая организация устранила нарушение и пересчитала плату за период предоставления некачественной услуги жителю района Текстильщики.