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Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2

Елена Самойлова
Город
Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Подольск Карта всех событий

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что это обусловлено необходимостью обновления путевой инфраструктуры на станции Подольск и на участке Подольск — Гривно. Работы пройдут по ночам, когда пассажиропоток менее напряженный.

Так, график будет изменен с 22:00 19 сентября до 06:00 23 сентября. По направлению в Москву и из Москвы будут увеличены интервалы, некоторые поезда отменят, а у части изменится расписание.

Помимо этого, 21 и 22 сентября после 22:00 не будет посадки и высадки пассажиров на станциях Силикатная и Остафьево при движении в Москву, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В конце августа специалисты ЦППК приступили к ремонтным работам на платформе станции Коренево Казанского направления в рамках программы по ремонту пассажирской инфраструктуры.

Уточняется, что на период проведения капитального ремонта станция не будет закрыта. При этом работы планируется закончить к концу 2022 года, заключили в ЦППК.

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