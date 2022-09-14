Под угрозой ареста: зачем российским авиакомпаниям выкупать лизинговые самолеты

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Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить находящиеся в лизинге самолеты с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Мера позволит перевозчикам избавиться от рисков ареста лайнеров и поможет наладить отношения с лессорами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

По данным «Коммерсанта», в конце августа Минтранс разослал 20 крупнейшим отечественным авиакомпаниям письмо, в котором предложил оценить, сколько оставшихся в их пользовании лизинговых самолетов они готовы приобрести. Впоследствии для выкупа техники перевозчикам могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5 процента. Средства для этого планируется взять из ФНБ.

Собеседник «ВМ» полагает, что мера поможет отечественной авиаотрасли. Выкуп лизинговых самолетов очистит их от рисков ареста.

— На выкупленных самолетах можно будет летать там, где примут российские условия технического обслуживания, — говорит Борисов. — Сейчас находящиеся в лизинге лайнеры могут быть арестованы, в том числе на территории стран, не входящих в список недружественных.

Кроме того, из-за неурегулированности отношений с лессорами под угрозой ареста находятся и самолеты, принадлежащие авиакомпаниям. Их также могут изъять под обеспечение требований лизингодателя.

— На данный момент авиакомпании оставлены с лессорами один на один: крутитесь, как хотите. Выкуп самолетов позволит им существенно сэкономить и закрыть вопрос с претензиями лизингодателя, — отмечает эксперт.

По данным Минфина, по состоянию на 1 августа объем ФНБ составляет 10,7 трлн рублей (173 млрд долларов по текущему курсу). На выкуп более 500 самолетов, находящихся в иностранном лизинге, потребуется порядка 20 млрд долларов. Такую оценку еще в конце марта дал глава Минтранса Виталий Савельев.

В ближайшие годы России предстоит заменить иностранные пассажирские самолеты на отечественные. «ВМ» рассказывает, какие самолеты могут составить авиапарк российских пассажирских авиакомпаний.