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МИД России объявил о санкциях против еще 30 граждан Великобритании

Евгений Белоусов
В мире
МИД России объявил о санкциях против еще 30 граждан Великобритании
Фото: МИД РФ

Россия ввела санкции против 30 руководителей британских структур, отвечающих за продвижение антироссийской повестки, а также представителей оборонного лобби страны. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе российского МИД.

Так, в попавший в санкционный список России генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхем подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами.

Министерство также назвало попавших в список британцев «закоренелыми русофобами». Работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена, отмечается на сайте МИД.

В конце июля правительство Великобритании внесло в черный список 42 новых физических лица из России и ДНР. Так, под рестрикции попали глава Брянской области Александр Богомаз, руководитель Курской области Роман Старовойт, Самарской области — Дмитрий Азаров, Ленинградской области — Александр Дрозденко, Севастополя — Михаил Развожаев, Московской области — Андрей Воробьев и другие.

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