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Врач Карасев назвал группу людей, для которых опасно интервальное голодание

Иссалина Аюпова

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Общество
Врач Карасев назвал группу людей, для которых опасно интервальное голодание
Фото: Pexels

Интервальное голодание является эффективным способом снижения веса для людей старше 40 лет. Однако есть те, кому противопоказан подобный тип питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-педиатр Александр Карасев.

По словам специалиста, интервальное голодание не просто диета, а стиль жизни, который помогает поддерживать стабильным вес человека, но подходит определенным возрастным категориям.

— Интервальное голодание отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет, — поделился Карасев в эфире «Вечерка-ТВ».

Однако, по словам собеседника «ВМ», такая диета противопоказана детям.

— Такой тип питания не подходит детям, потому что их организм рассчитан на большой оборот энергии. Есть вероятность, что при интервальном голодании ребенок не получит достаточного количества питательных веществ, чтобы восполнить потраченную энергию, — предупредил врач.

А врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», чем опасна арбузная диета.

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