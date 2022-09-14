В Совбезе ООН призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня

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Участники Совбеза ООН высказались за скорейшее прекращение огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

— Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются «элементы для прессы». Эксперты их дорабатывают, — сказал он.

По его словам, Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах было указание трехсторонних заявлений президентов России, Армении и Азербайджана за 2020 и 2021 годы.

Небензя подчеркнул, что эти соглашения являются основой нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые сторонам необходимо предпринять, передает РИА Новости.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ.