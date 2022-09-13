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«Цепляться за прошлое»: почему Армения не намерена подписывать мирный договор с Азербайджаном

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Цепляться за прошлое»: почему Армения не намерена подписывать мирный договор с Азербайджаном
Фото: mod.gov.az / Минобороны Азербайджана

На азербайджано-армянской границе произошло повторное столкновение сторон, которое привело к многочисленным человеческим потерям. Россия в данном конфликте выступает в качестве посредника, который хочет урегулировать конфликт мирным способом для восстановления транспортных и экономических цепей между странами. Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Процесс демаркации границ

Эксперт считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ. По его словам, Россия активным образом способствует данному процессу. Помимо этого, демаркация границ позволит автоматически подписать мирный договор, в котором будет говориться о важности территориальной целостности двух государств.

— В данном инциденте речь идет о пограничных инцидентах, их инициатором выступает Армения, потому что она не хочет подписывать мирный договор с Азербайджаном. Как известно, на саммитах в России и Брюсселе руководители Армении и Азербайджана достигли принципиального согласия о том, что необходимо подписать мирный договор уже в этом году. Он в свою очередь означает признание Арменией территориальной целостности Азербайджана и отказ от претензии на Карабах. Для части реваншистско настроенного истеблишмента Армении это неприемлемая вещь. Собственно, поэтому идут периодически обострения и обстрелы, — пояснил он.

При этом специалист уточнил, что мирный договор сделает невозможным для Армении возврат прошлого. На данном этапе границы на участке не демилитаризованы и не демаркированы, российская сторона уже на протяжении двух лет занимается подобным вопросом.

— Дело в том, что Россия активно работает над тем, чтобы помочь двум странам решить этот вопрос. На основу этого должны быть положены карты Советского Генерального штаба конца 1970-х — начала 1980-х годов, где административные границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР четко определены. Мы активно помогаем сторонам, предоставляем свои площадки, чтобы стороны начали процесс демаркации. Я думаю, что в данном направлении продолжится работа, исходя из логики и элементарного здравого смысла. Для Армении цепляться за прошлое бессмысленно, поскольку она потерпела поражение во Второй Карабахской войне. В этой ситуации речь идет о том, чтобы нормально установить межгосударственные отношения, исходя из международных признанных границ двух стран. Как только это будет сделано, почва для конфликтов будет исчерпана, — сказал Коротченко.

Почему для России важен мир на Южном Кавказе

В первую очередь собеседник «ВМ» отмечает важность региона с экономической точки зрения. Он напомнил, что Россия на данном этапе находится в транспортно-экономической блокаде западных стран.

— Для нас важны альтернативные пути экспорта и импорта. А это международный транспортный коридор «Север — Юг», который будет проходить в том числе через территорию Азербайджана и Ирана. В этой связи только разблокирование коммуникаций и мирное урегулирование конфликтов дадут России шанс воспользоваться новым коридором для отправки товаропотоков по новому маршруту. Однако есть сторона, которую интересует дестабилизация ситуации. В частности, Евросоюз, прежде всего, Франция, а также Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы здесь имеем не только региональную составляющую конфликта, но и внешних интересантов, которые хотели бы обострения ситуации, чтобы эти проекты затормозились на максимальное время, — разъяснил Коротченко.

Также военный эксперт оценил роль Турции в разрешении конфликта. Специалист напомнил, что Анкара ведет совместно с Москвой мониторинговый центр в Нагорном Карабахе, который отслеживает ситуацию в регионе. По его словам, само по себе турецкое государство ставит в первую очередь открытие границ с Арменией и начало нормальных взаимоотношений. Однако он уточнил, что подобное должно быть увязано с азербайджано-армянским урегулированием конфликта.

— В целом у Армении есть большой интерес в восстановлении торгово-экономических связей с Турцией, снятии транспортных и экономических блокад. Анкара готова пойти навстречу Армении, но она увязывает эти процессы с тем, что Ереван должен начать добрососедские отношения не только с Турцией, но и одновременно с Азербайджаном. В карабахском вопросе экономика первостепенна. Россия крайне заинтересована в том же Зангезурском транспортном коридоре, контроль грузов и потоков в котором будут осуществлять пограничники ОФСБ в соответствии с трехсторонним заявлением России, Азербайджана и Армении, — рассказал эксперт.

Коротченко считает, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в полной мере соответствует российским национальным интересам.

Стало известно, что власти Армении и Азербайджана достигли договоренности о прекращении боевых действий на границах государств с 8:00 по московскому времени.

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