Sputnik Азербайджан: Баку и Ереван договорились о прекращении огня на границе

Фото: mod.gov.az / Минобороны Азербайджана

Власти Армении и Азербайджана достигли договоренности о прекращении боевых действий на границах государств с 8:00 по московскому времени. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники.

— Достигнута договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном начиная с сегодня с 09:00 (8:00 по московском времени — прим. «ВМ») по бакинскому времени, — говорится в сообщении.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе экстренного обращения в парламенте заявил, что военнослужащие Азербайджана совершили атаку на границы с Арменией по семи направлениям. Он отметил, что интенсивность боевых действий снизилась, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Кроме того, Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне обстрелов со стороны азербайджанских вооруженных сил. Было решено официально обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Позже премьер-министр Армении сообщил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном армянская сторона потеряла 49 человек убитыми. По его словам, число еще уточняется.