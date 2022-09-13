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Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном

Елена Самойлова
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Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

В результате обстрелов на границе с Азербайджаном армянская сторона потеряла 49 человек убитыми. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 13 сентября.

— Наши потери составили 49 человек убитыми, — сказал Пашинян во время экстренного обращения к парламенту.

Премьер добавил, что эта цифра не окончательная, передает РИА Новости.

Кроме того, политик объявил, что военнослужащие Азербайджана совершили атаку на границы с Арменией по семи направлениям.

До этого сообщалось, что Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне обстрелов со стороны азербайджанских вооруженных сил. Было решено официально обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Позже премьер-министр Армении заявил, что на основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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